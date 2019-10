Regjeringa vil ha tiltak mot medisinmangel

innenriks

Tysdag sende regjeringa eit nytt lovforslag på høyring som har som mål å styrke legemiddelberedskapen i Noreg, skriv VG.

Forslaget vil innebere endringar i apoteklova, apotekforskrifta og grossistforskrifta. Det vil gi Legemiddelverket rettar til å rasjonere viktige medisinar og få innsyn i lagera for heile landet for å kunne avgrense ulempene for befolkninga dersom det oppstår mangel. Lovforslaget inneber òg at parallelleksport kan bli forbode.

Bent Høie (H) påpeika at legemiddelmangel er eit globalt problem då han tysdag la fram lovforslaget som no blir sendt på høyring.

– Forsyningsproblem kan likevel møtast med nasjonale tiltak, og det er det vi gjer med dette forslaget, sa Høie.

Legemiddelindustrien (LMI) ønsker tiltaka velkommen og støttar regjeringsforslaget fullt ut.

– Det er særs viktige handlingar regjeringa her foreslår for å avgrense konsekvensane av medisinmangel i Noreg, seier administrerande direktør Karita Bekkemellem.

Fleire gonger dei siste åra har det vore kritisk mangel på viktige medisinar. Apotek har rett og slett vore tomme for kritisk viktige medisinar i 2018.

