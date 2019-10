Regjeringa vil ha slutt på svingdørspasientar: Etablerer 19 nye helsefellesskap

innenriks

Med statsminister Erna Solberg (H) som vitne, underteikna helseminister Bent Høie (H) og styreleiar Gunn Marit Helgesen i KS onsdag ein avtale om den nye ordninga.

Ambisjonen er å betre samarbeidet mellom helseføretaka, altså sjukehusa og spesialisthelsetenesta, og primærhelsetenesta i kommunane.

Bestemme saman

Kvart helsefellesskap vil omfatte eit helseføretak og kommunane som høyrer til føretaket. Her skal representantar frå sjukehusa, kommunane, fastlegar og pasientar saman bestemme både strategi og retning for det geografiske området sitt, utvikle tenester og prosedyrar og dessutan dele informasjon om konkrete pasientforløp.

Helsefellesskapa er eitt av hovudgrepa i Nasjonal helse- og sjukehusplan som skal leggast fram for Stortinget seinare i haust. Hensikta er mellom anna å hindre at pasientar blir kasteballar mellom sjukehus og kommune. Det var òg ambisjonen då dei raudgrøne innførte den såkalla samhandlingsreforma for ti år sidan.

– Fleire regjeringar har prøvd å få sjukehus og kommunar til å samarbeide betre om pasientane, utan å lykkast. Dei ser for ofte på kvarandre som partar og ikkje partnarar. Det endrar vi no, seier Solberg.

I første omgang skal fire pasientgrupper prioriterast: barn og unge, personar med alvorlege psykiske lidingar eller rusproblem, eldre og personar med fleire kroniske lidingar.

Erkjenner svikt

Både i 2016 og 2017 fekk regjeringa skarp kritikk av Riksrevisjonen for svak oppfølging av samhandlingsreforma. Dei nye helsefellesskapa er delvis eit resultat av kritikken, seier Solberg, som erkjenner at systemet har svikta.

– Det har vore for stort fokus på pengar og avtalar i staden for på pasienten. Sånn skal vi ikkje ha det, slår ho fast.

Høie seier til NTB at regjeringa i lang tid har prøvd å gjere noko med dei verkemidla som låg i reforma, utan å oppnå dei ønskte resultata.

– Derfor måtte vi tenke heilt nytt, seier helseministeren, som har jobba med planen om helsefellesskap i eit drygt år.

Kranglar om rekninga

Problemet med svingdørspasientar kjem ofte at av sjukehusa og kommunane flyttar pasientane mellom seg for å sleppe å ta rekninga. I sommar avslørte VG at ei 90 år gammal, døyande kvinne vart flytta tre gonger det siste døgnet ho levde.

På spørsmål frå NTB om korleis den nye ordninga vil endre på dette, svarer Høie:

– Alternativet var at dei ikkje skulle ha kvar sin pengesekk, men at staten skulle tatt alt saman. Men det trur vi ville gitt eit dårlegare helsetilbod. Å etablere helsefellesskap der ein utviklar tenestene saman, ansikt til ansikt, er løysinga, slår han fast.

– Då går ein inn med dei pengane ein har og ser korleis ein kan få mest helse for dei, i staden for å krangle om rekninga seg imellom, seier Høie.

Meir makt til kommunane

KS' styreleiar peikar på at den nye avtalen vil gi kommunane ei større rolle i utviklinga og utforminga av helsetenesta.

– Kommunane har ofte meint at samarbeidd ikkje har fungert godt nok. Dei opplever at det er sjukehusa som har hatt definisjonsmakta. No blir dei likeverdige partnarar, seier Helgesen til NTB.

(©NPK)