Rapport: 1 av 20 har opplevd grov vald frå foreldre

Rapporten er skriven av forskarar ved Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress (NKVTS) og blir lagt fram onsdag.

Det kjem òg fram at éin av fem har opplevd å bli lugga, klypt, rista eller klapsa med flat hand. Nesten éin av ti har sett søsken bli slått av ein vaksen heime.

Over halvparten av ungdommane som oppgir å ha vore utsette for fysisk vald i oppveksten, seier at dei òg hadde vore utsette for psykisk vald, som fleire gonger å ha vorte latterleggjort, audmjuka eller trua av foreldre. Ungdom som har vore utsette for fysisk vald heime, har òg over tre gonger større sjanse for å ha opplevd seksuelle krenkingar frå jamaldra, ifølgje forskarane.

– Det å vere utsett for vald er sjeldan isolert til éin spesifikk type vald. Derfor er det viktig å sjå på heilskapsbildet når ein undersøker vald og overgrep blant barn og unge, fortel Gertrud Sofie Hafstad, forskar og prosjektleiar ved NKVTS.

– Får ein vaksen vite at eit barn har vore utsette for éi form for vald, er det viktig å undersøke i kva grad barnet eller ungdommen òg er utsett på anna vis, held ho fram.

