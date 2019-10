Pollestad til Bollestad: Pelsdyrforskrift vil gi økonomisk ruin

innenriks

Etter forslag frå regjeringa vedtok Stortinget før sommaren eit forbod mot pelsdyrnæringa i Noreg. Det var Venstre som fekk gjennomslag for dette då partiet gjekk inn i regjeringa for snart to år sidan.

No står striden om regjeringsforslaget til kompensasjon for dei bøndene som må avvikle.

– Økonomisk ruin

– Statsråd Bollestad har hatt eit forslag på høyring. Fasiten etter høyringa på kompensasjonsordninga er klar: Det vil føre til økonomisk ruin for mange av dei nær 200 familiane som blir ramma, meiner leiaren i næringskomiteen Geir Pollestad (Sp).

– Er Bollestad fornøgd med kompensasjonsordninga som er lagt fram? Eller ser statsråden at ho er i ferd med å knuse den økonomiske framtida til uskuldige familiar rundt om i landet? spurde han i Stortingets munnlege spørjetime onsdag.

– Skal skje over tid

Bollestad viste til at kompensasjonsordninga som er lagt fram, har fleire element. Eitt av stridspunkta er at ordninga legg bokført verdi og ikkje takstverdi eller reell verdi på pelsdyranlegga til grunn.

– Utgangspunktet for det var å ta vare på dei som har store, nylege investeringar. Det er lagt til grunn eit tispetillegg, som det er snakk om, som skal ta opp i seg dei som har betalt ned eller har ein verdi på garden som er nedskriven, sa ho.

Bollestad viste dessutan til at avviklinga skal skje over tid fram mot 2025, og at det er lagt inn middel til både opprydding og omstilling.

– I denne avgjerda, som eg synest er krevjande, har regjeringa òg lagt til grunn at vi ikkje tar eigedommen frå folk, men gir ei bruksavgrensing for eigedommen, sa statsråden.

