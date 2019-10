Politiet ber publikum om videoar av ambulansekapringa

innenriks

I ei pressemelding onsdag skriv Oslo-politiet at dei ber publikum ta kontakt viss dei har opplysningar eller har gjort observasjonar og framleis ikkje har snakka med dei.

– Vi ønsker òg tilsendt videoar og bildemateriale i samband med saka, skriv dei.

Eventuelle bilde eller videoar kan bli send til tipsnettstaden til politiet.

Ein 32 år gammal mann er sikta for drapsforsøk etter at han ifølgje politiet prøvde å køyre på tilfeldige fotgjengarar med ein kapra ambulanse. Ei kvinne med ei barnevogn vart treft av ambulansen, og eit eldre ektepar måtte slenge seg unna i siste liten for å unngå å bli treft.

32-åringen blir framstilt for fengsling torsdag, etter at påtalemakta er ferdig med vurderinga si av avhøyret på onsdag.

