PST: Ambulansekapringa ser ikkje ut som terrorangrep

– PST held fram å hjelpe Oslo politidistrikt i saka. Men på noverande tidspunkt ser det ikkje ut som dette er ei terrorhending, seier seniorrådgivar Martin Bernsen i PST til avisa.

Ein 32 år gammal mann er sikta for drapsforsøk etter at han ifølgje politiet skal ha prøvd å køyre på tilfeldige fotgjengarar med ein kapra ambulanse. Ei kvinne med ei barnevogn vart treft av ambulansen, og eit eldre ektepar måtte slenge seg unna i siste liten for å unngå å bli treft.

Hendinga fann stad på Torshov i Oslo tysdag ettermiddag.

