Ordknapp Grande ber Venstre-folk snakke med valkomiteen

På spørsmål om at leiaren i valkomiteen Per A. Thorbjørnsen fleire gonger har trekt fram at komiteen må diskutere fornying av Venstre-leiinga, svarer Grande at han må få gjere jobben sin.

Kor lyst ho har til å halde fram som Venstre-leiar, vil ho òg diskutere med valkomiteen.

– Kor heldig er det at denne prosessen kjem til å rulle i fire månader?

– Det er jobben til valkomiteen å ordne opp, seier Grande.

Fristen for å komme med innspel til valkomiteen gjekk ut sist søndag. Komiteen har frist til 6. mars med å komme med innstillinga si. Partileiing blir vald på Venstres landsmøte 19.–20. april neste år.

– Skulle du ønskt at fleire kom ut og støtta deg aktivt?

– Eg synest det er veldig bra viss fleire byrjar å snakke med valkomiteen enn med media, seier Grande til NTB.

Ho erkjenner at saka kan ta merksemda vekk frå politikken.

– Eg skulle gjerne diskutert meir politikk med dykk – og det som skjedde i spørjetimen – i staden for å diskutere dette. Det er eg heilt samd i, sa Grande, som onsdag deltok i Stortingets munnlege spørjetime.

– Kva tenker du om at mange fylkeslag vil ha fornying?

– Det får valkomiteen jobbe med.

