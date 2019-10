Nye eigarar overtar Vita, men Loco-kjeda blir lagd ned

innenriks

Investeringsselskapet Jotunfjell Partners overtar kjedene. Selskapet skriv i ei pressemelding at det har som mål å vidareføre så mange butikkar og arbeidsplassar i Vita-kjeda som mogleg.

– Men det er allereie klart at ein del butikkar må stenge etter kvart. Konkursutsalet av varer vil starte umiddelbart i dei butikkane som skal avviklast, skriv selskapet.

Sel ut varene frå Loco

Loco-kjeda, som vart etablert i 2017, vil bli avvikla. Dei 24 butikkane stenger så snart varene er selde og lageret tømt. Konkursutsal av varer startar umiddelbart i alle Locos butikkar.

Butikkane i dei to kosmetikkjedene held ope onsdag, og over 1.000 tilsette i 230 butikkar over heile landet kan gå på jobb som vanleg.

Dei nye eigarane har òg vedtatt at dei beste tidlegare Vita Exclusive-butikkane skilst ut i eit eige selskap og blir driven vidare under nytt namn.

Fleire var interessert

Bustyrar Tom Hugo Ottesen opplyste til Dagens Næringsliv seint tysdag at det vart ei løysing.

– Buet er fornøgd med å få vidareført drift. Normale forhandlingar, skreiv han i ei tekstmelding til avisa.

Fleire interessentar melde seg etter at konkursen var eit faktum.

Jotunfjell Partners har kjøpt både varelager og rettar til varemerka. Selskapet har spesialisert seg på å kjøpe opp selskap i krise. I fjor tok dei over butikkjeda Enklere Liv.

