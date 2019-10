Mest vått vêr i vente – men også ein smak av vinter

innenriks

Sør- og Austlandet kan vente seg regn og fuktig vêr dei næraste dagane, og noko mildare vêr – men dette forsvinn fram mot helga.

– På laurdag kan det framleis vere litt regn som stryk forbi kysten, lengst sør. Men nord på Austlandet blir det opphaldsvêr, og lufta blir òg litt kjøligare. Dette held seg utover søndagen òg, fortel vakthavande meteorolog Magnus Ovhed til NTB.

Temperaturen kan somme stader krype under null om nettene. Folk bør dermed vere oppmerksame på glatte vegar, opplyser Ovhed.

På Vestlandet blir det òg vått dei kommande dagane, med nedbør både torsdag og fredag. Utover laurdagen er det venta lettare nedbørsmengder, medan søndag byr på opphaldsvêr og moglegheiter for sol.

– Det blir gradvis betre gjennom helga for Vestlandet, påpeikar Ovhed.

Nordleg vind i Midt-Noreg

I Trøndelag er moglegheita for både nedbør og opphaldsvêr til stades. Nøyaktige prognosar er vanskelege å føreseie fordi det ligg to lågtrykk i området, ifølgje meteorologen.

– Det ser ut til at ein får litt meir nordlege trekk på vinden søndag. Vi får då antakeleg ganske kalde regnbyer som går inn mot kysten i Trøndelag, seier Ovhed.

Dermed er det òg ein risiko for snø i høgda. Temperaturen i låglandet vil halde seg på pluss-sida, men kan søkke til under 5 grader laurdag og søndag.

Kaldt i nord

For dei nordlegaste fylka er det òg venta fallande temperaturar i helga. Det er varsla regn i store delar av Nordland torsdag. Fredag, laurdag og søndag vil det vere større sjanse for opphaldsvêr lengst nord i fylket, ifølgje Ovhed. Temperaturen blir venta å ligge mellom 9 og 10 grader torsdag og fredag, men gjennom helga blir det kjøligare.

I Troms og Finnmark kan dei vinterglade truleg finne fram skiutstyret, sidan det er venta snøbyer til helga. I Troms er det likevel fare for at snøbyene går over til sludd torsdag og fredag.

– Gjennom laurdagen så ser det ut som det blir kjøligare med minusgrader og litt nedbør. Etter kvart gjennom helga er det venta ein nordavind med snøbyer, seier Ovhed.

