Mann dømt til fengsel for å ha sendt penisbilde

Dei mange bilda til mannen, mellom anna av sitt eige kjønnsorgan, såkalla penisbilde eller «dickpics», vart sende til åtte jenter i 16–17 årsalderen. Han brukte meldingstenesta Snapchat og bilda vart følgde opp av skriftlege meldingar til jentene, skriv Fædrelandsvennen.

I Kristiansand tingrett forklarte mannen at han ikkje tenkte seg om då han gjorde handlingane, og at det vart ein vane. Han var klar over at jentene ikkje ønskte slike bilde han sende dei, men han gjorde det likevel.

Domstolen kutta påstanden til aktor om fengsel i 75 dagar til 60 dagars fengsel. Halvparten av straffa er på vilkår, slik at han må sone 30 dagar.

– Seksuelt krenkjande åtferd over internett er eit aukande problem i samfunnet, og allmennpreventive omsyn taler for at det i utgangspunktet blir reagert strengt, står det i dommen.

