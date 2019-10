MDG får endå ein Oslo-byråd

innenriks

Wilhelmsen erstattar Robert Steen (Ap), som no blir byråd for helse, eldre og innbyggartenester.

Det er to andre nykommarar i byrådet: Victoria Marie Evensen (Ap), som blir ny byråd for næring og eigarskap, og Omar Samy Gamal (SV), som blir byråd for arbeid, sosiale tenester og mangfald.

– I går la vi fram ein ambisiøs og omfattande byrådserklæring med nye grep for å få fleire i arbeid, for klimakutt, for læring i skulen og for omfordeling. I dag får vi inn tre nye byrådar med kjærleik til Oslo og tru på krafta til politikken, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap).

