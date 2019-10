Jamt frå Telenor, men underskot etter skatt

innenriks

Samtidig enda resultat etter skatt med eit underskot på 436 millionar. Ifølgje tal frå Infront Data hadde analytikarane venta eit fall frå 5,88 til 3,20 milliardar kroner, skriv E24.

Resultat etter skatt har falle 6,3 milliardar kroner mot same periode i fjor. Dette kjem mellom anna av 1,8 milliardar i valutatap som ei følgje av ei svekt krone og ei skatterekning på 2,5 milliardar kroner.

Resultat før skatt enda på 13,3 milliardar, opp frå 12,1 milliardar kroner i tredje kvartal i fjor.

Analytikarane spådde ei omsetning på 29,6 milliardar kroner og eit driftsresultat på 7,38 milliardar kroner, ifølgje eit gjennomsnitt frå Infront Data har henta inn for TDN Direkt. Anslaga var altså noko høgare enn det tala viser, skriv Dagens Næringsliv.

Driftsresultatet i tredje kvartal 2019 ligg på litt over sju milliardar kroner.

– Basert på resultata så langt i år og forventningane våre for fjerde kvartal held vi oppe utsiktene for 2019, seier konsernsjef Sigve Brekke i samband med at kvartalsrapporten vart lagt fram onsdag.

Brekke trekker fram at konsernet i kvartalet har kjøpet opp selskapet DNA i Finland.

– Vi har starta samarbeidd mellom anna ved at DNA kan bruke Telenors globale innkjøpsprosessar, og vi ser no etter moglegheiter for å utvide tenestetilbodet til finske bedriftskundar, seier konsernsjefen.

(©NPK)