Hauglie vil flytte barn med brillestøtte til anna ordning

Regjeringa foreslår i sitt 2020-budsjett eit tak på barnebriller på 1.200 kroner for ordinære briller og 2.400 kroner for ekstra tilpassa briller.

Forslaget kjem etter det Hauglie beskriv som ein «sterk utgiftsauke» i ordninga dei siste åra, men har fått kritikk. Det vil gi ei innsparing på 122 millionar kroner.

Hauglie viste i Stortingets ordinære spørjetime onsdag til at folketrygda i dag har to ulike stønadsordningar:

* Den eine handlar om at det kan givast tilskot til briller til barn og ungdom under 18 år som treng briller som nødvendig ledd i behandling av augetilstandar som skjeling og ulik optisk brytning i auga

* Under ei anna ordning blir det gitt tilskot til hjelpemiddel for synshemma barn og vaksne, der kriteriet er at ein er diagnostisert med ulike former for alvorleg sjukdom eller tilstand som gjer at ein har behov for briller eller kontaktlinser.

– Enkelte barn og familiar fyller vilkåra òg etter den andre ordninga, altså hjelpemiddel til synshemma. Desse vil bli flytte over på den andre ordninga og dermed få dekt utgifter til briller som før, sa statsråden.

Ho kunne samtidig ikkje sjå bort frå at det vil vere enkelte barn med særskilde behov under ordninga med briller til barn under 18 år som har utgifter over dei foreslåtte satsane i 2020-budsjettet.

– Regjeringa vil derfor når dei nye reglane trer i kraft 1. mars 2020, sørge for at også desse barna får dekt behova sine for briller, sa statsråden.

Hauglie vart i Stortinget utfordra av Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap), som kravde svar på om kuttet i støtta er tilstrekkeleg greidd ut og kva kunnskapsgrunnlaget for avgjerda er.

