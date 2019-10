Forskarar meiner å ha funne ein hybelkanin i verdsrommet

innenriks

Den største støvdotten i solsystemet kan nemleg ha vorte oppdaga allereie i 2017 frå eit observatorium på Hawaii.

Hybelkaninen fekk då namnet Oumuamua, som er polynesisk for «gjest» eller «speidar frå det fjerne», ifølgje titan.uio.no.

Saman med astronomen Jane X. Luu har PoreLab-forskarane Eirik Grude Flekkøy og Renaud Toussaint ved Universitetet i Oslo (UiO) studert det som kan vere den største støvdotten i solsystemet.

Objektet er omtrent 400 meter langt og går ut av solsystemet for aldri igjen å returnere, i motsetning til dei hybelkaninane vi gjerne finn i stova.

Studien ved PoreLab – som er eit senter for ypparleg forsking ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved UiO, viser at massetettleiken til objektet er ekstremt liten, og ikkje meir enn 1 prosent av massetettleiken i lufta ved jordoverflata.

Dette gjer at Oumuamua er det mest porøse objektet som nokon gong har vore observert i solsystemet vårt. Teorien er at den gigantiske støvdotten kan vere danna ved at støvpartiklar knyter seg saman i forgreina strukturar tidleg i utviklinga til eit anna solsystem.

Studien blir no publisert i det prestisjetunge Astrophysical Journal Letters.

(©NPK)