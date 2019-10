Dei sikta etter ambulansekapringa skal avhøyrast onsdag

innenriks

Forsvararen til mannen, advokat Øyvind Bergøy Pedersen, opplyser til NTB at avhøyra etter planen startar onsdag ettermiddag.

Den 25 år gamle kvinna som er sikta i same sak, skal avhøyrast klokka 11 onsdag, opplyser forsvararen hennar John Arild Aasen til VG.

Til Aftenposten opplyser politiinspektør Grete Lien Metlid at ingen av dei to vil bli framstilte for varetektsfengsling onsdag.

Drapsforsøk

Mannen er sikta for drapsforsøk etter at han tysdag skal ha prøvd å køyre på tilfeldige fotgjengarar med ein kapra ambulanse.

Ambulansen vart kapra etter tilkomme til ein ulykkesstad, der den sikta hadde gått rundt med ein personbil og landa på taket. Etter ei vill ferd med ambulansen gjennom gatene på Torshov i Oslo, vart han til slutt pressa av fleire politibilar og ein annan ambulanse til å køyre inn i ein bygning.

I ambulansen fann politiet ei hagle og ein maskinpistol av typen Uzi, og dessutan ei større mengde med det som truleg er narkotika. Ifølgje politiet var ikkje mannen i stand til å la seg avhøyre tysdag.

Tidlegast onsdag

Den 25 år gammal kvinna som var med 32-åringen i den første bilen, men som sidan sprang vekk frå staden, er sikta for å ha hatt med skytevåpen å gjere. Kva som vil skje med henne, er ikkje avklart.

– Ho erkjenner å ha vore involvert i ulykka, men for henne var det ei skrekkeleg oppleving. Etter hennar oppfatning er ho slett ikkje skuldig i det ho er sikta for, uttalte advokat John Arild Aasen til TV 2 tysdag kveld.

Ei barnevogn med eit tvillingpar på sju månader vart treft av ambulansen. Begge vart køyrde til Ullevål sjukehus, men utan alvorlege skadar. Også eit eldre ektepar vart køyrde til legevakta.

Godt kjent

Begge dei arresterte vart skildra som godt kjent av politiet frå tidlegare saker. 32-åringen har frå tidlegare ei rekke dommar for å ha hatt med narkotika og våpen å gjere. Han er òg dømd for grovt ran.

– Sikta synest no å vere inne i ein fase der han har altfor liten evne til å avstå frå å gjere dels svært alvorleg kriminalitet, skreiv Asker og Bærum tingrett i ei fengslingsrettsavgjerd mot mannen i 2017 som NRK gjengav.

Ifølgje Dagbladet har mannen sidan den gong vore i eit program for å slutte med narkotika, og der han hadde god framgang. Han møtte opp til avtalar, avla negative prøvar på stoffbruk og gjorde det bra på skulen. I august skal han derimot, ifølgje ei rettsavgjerd, ha falle tilbake til rus.

Nektar for høgreekstremisme

Eit trusselbrev sendt til media før ambulansekapringa i Oslo blir òg etterforska av Politiets tryggingsteneste (PST). Ifølgje Dagbladet blir det uttrykt høgreekstreme og rasistiske sympatiar i brevet, som nyleg skal ha vorte sendt ut via ei kryptert adresse.

forsvararen til 32-åringen, advokat Øyvind Bergøy Pedersen, seier at mannen ikkje har nokon høgreekstreme tilknytingar eller tilhugar.

– Eg vil på det sterkaste avvise slike skuldingar, sa Pedersen til Aftenposten.

