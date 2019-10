Arbeidarpartiet etterlyser klimafond for bøndene

innenriks

Under den munnlege spørjetimen onsdag peika Arbeidarpartiets næringspolitiske talsperson Terje Aasland på at både Stortinget og organisasjonar har etterlyst eit eige klimafond for å hjelpe norske bønder kutte utsleppa.

– Det må betydelege omstilling til for å få klimagassutsleppa ned i norsk landbruk. Derfor er dette fondet særs viktig, heldt Aasland fast på.

– Kvar i all verda blir det av fondet? ville han vite.

Men landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) ville ikkje komme med nokon signal om når fondet kan bli ein realitet.

– Vi har valt å prioritere dei andre tinga først. Men det betyr ikkje at vi ikkje òg ser moglegheita på sikt for å tenke eit fond på klima, sa ho.

Bollestad trekte vidare fram at regjeringa har fått på plass ein eigen klimaavtale med landbruket, og at regjeringa legg opp til å bruke dei årlege landbruksoppgjera aktivt til å få ned utsleppa frå landbruket.

