Venstre-leiaren: Eg er best for partiet vidare

Venstre hadde tysdag kveld sentralstyremøte der evaluering av valet stod på dagsorden. Dei siste dagane har det komme fleire meldingar om at mange vil ha endringar i leiinga av partiet. Heile den sitjande leiinga har sagt at dei vil halde fram. Måndag kveld gjekk fristen ut for å melde kandidatar til leiartrioen til partiet, fortel NRK.

Etter at sentralstyremøtet i Oslo var over, møtte Trine Skei Grande pressa. Ho seier framleis at ho er den beste kandidaten, skriv VG.

– Det er fordi eg trur eg er best til å føre partiet vidare. Eg veit kor vanskeleg og krevjande dette er, og kor mykje det skal jobbast for å komme i mål. Då trur eg òg at eg kan gjere den snuoperasjonen som trengst, seier Grande til avisa.

Fleire fylkeslag har gitt uttrykk for at dei vil ha ein ny partileiar. Viken Venstre har sagt klart frå at dei ønsker ny leiing i partiet, og fylkeslaget i Sogn og Fjordane nemner ikkje den sitjande leiaren i si uprioriterte liste over namn som dei meiner bør inn i leiinga av partiet. I Bergen Venstre vil dei heller ikkje halde fram med Grande som leiar.

Sveinung Rotevatn har dei siste dagane vorte lanserte som ein mogleg arvtakar til leiarvervet. Han sit òg i sentralstyret i partiet og deltok på møtet måndag kveld.

– Eg stiller meg til disposisjon for valkomiteen, og eg er sentralstyremedlem, men eg vil gjerne understreke at eg synest Trine gjer ein god jobb, og eg har tillit til den jobben ho gjer, seier Rotevatn til VG.

