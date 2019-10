Trondheim fengsel blir kritisert for behandling av forvaringsdømte

innenriks

Trondheim fengsel innførte ordninga i 2008 då institusjonen innførte ein behandlingsmodell for forvaringsdømte basert på same metode som dei brukte på det psykiatriske sjukehuset Brøset, skriv VG. Etter kvart som dei innsette klatra på stigen, fekk dei større fridom. Dersom dei innsette fall på graderinga, vart derimot gode og rettar innskjerpa.

Etter at ein advokat i sommar reagerte og tok det opp med Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), er det slått fast at praksisen er ulovleg, og den er no avvikla.

Advokat Marit Lomundal Sæther seier til VG at Trondheim fengsel med ordninga hadde etablert eit skjult system «i systemet» som ramma dei aller mest sårbare innsette.

– Dei mange innsette som har vorte ramma opp gjennom åra, fortener ei beklaging og kompensasjon for lovbrota, seier ho.

Også KDI har reagert og har i eit vedtak skrive at kravet om at innsette må vere på nivå seks på den uformelle stigen for å få permisjon, er lovstridig. Direktoratet skriv at når ein skal ta frå nokon gode eller stenge nokon ute frå eit fellesskap, så må ein ha lovheimel til dette.

Fengselsleiar Egil-Ivar Gabrielsen i Trondheim fengsel vil ikkje kommentere saka overfor VG, men viser til fråsegnene frå KDI.

