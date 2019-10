SIFO: Dyrare og betre produkt må til for å få eit berekraftig forbruk

innenriks

Det er langt enklare, og ikkje minst billegare, å kjøpe nytt viss produkt som er rimelege og av dårlege kvalitet går i stykke. Dette enten det dreier seg om klede, kvitevarer eller mobiltelefonar, viser ein ny rapport frå Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Oslomet.

Lågkvalitetsprodukt er nesten alltid mindre lønnsamt å reparere, og det er større sjanse for at reparasjonen blir mislykka. Dette fører til unødvendig mykje avfall og miljøbelasting, heiter det i rapporten.

Det er på oppdrag frå Barne- og familiedepartementet at SIFO har undersøkt lønnsemda i reparasjonsbransjane for klede og kvitevarer, og dessutan barrierar og moglegheiter for utvikling av tenester.

Spørjeundersøkingar

Forskarane har mellom anna sett på ulike tiltak som kan styrke bransjen, men også kva som kan bidra til at fleire produkt får lengre brukstid. Dei har intervjua både folk i reparasjonsbransjen og gjort ei spørjeundersøking blant forbrukarar.

Blant kvitevarer, som kjøleskap, frysarar og vaskemaskiner, blir 34 prosent prøvde reparerte når dei blir øydelagde. Godt over halvparten var mislykka reparasjonar.

– Overraskande mange prøver å reparere kvitevarene sjølv, eller fekk nokon dei kjente til å prøve, seier Harald Throne-Holst, ein av forskarane bak undersøkinga.

Den viktigaste grunnen bak ønsket om å reparere kvitevarer er at vara kosta mykje eller var av god kvalitet elles. Det var langt fleire som ville reparere kvitevarer enn mobiltelefonar.

Klesreparasjonar

I motsetning til kvitevarereparasjonane blir klesreparasjonane stort sett vellykka, viser undersøkinga. 41 prosent av dei spurde seier at dei har reparert klede dei siste to åra.

Heile 58 prosent av dei spurde seier at dei ville ha brukt kleda lenger dersom dei var av betre kvalitet, og mange seier at ville reparert kleda dersom reparasjonstenestene var billegare.

Blant tiltaka SIFO-forskarane tilrår, er å innføre tiltak som gjer nye produkt betre og dyrare, gi betre informasjon om levetida til produkta og meir og betre informasjon om ansvara og rettane til forbrukarane når det gjeld reklamasjonar og garantiar.

SIFO tilrår òg å styrke kompetansen blant personalet i bransjen, å sørge for betre kunnskap om reparasjon blant forbrukarane, og gi tilskot til bedrifter som satsar på å gi produkta sine lengre levetid.

(©NPK)