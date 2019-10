Sæverud blir ny politimeister i Søraust politidistrikt

innenriks

Endringa gjeld i eitt år frå og med 4. november. Bakgrunnen for endringa er at den noverande politimeisteren i Søraust politidistrikt, Christine Fossen, går til ei ny stilling i Justisdepartementet 1. november.

Politidirektør Benedicte Bjørnland seier i ein kommentar at politiet står midt i ei omfattande reform, og at det heilt klart er ein fordel at dei raskt kan hente inn ein politimeister som kjenner reformarbeidet godt.

Sæverud har vore politimeister i Troms sidan 2012 og har drygt fire år igjen av åremålet sitt. Han er jurist og har vore politiadvokat, statsadvokat og førstestatsadvokat.

– Vi har eit potensial for erfaringsoverføring mellom politidistrikta, og no får eg høve til å bidra med erfaringar frå Troms, seier han.

(©NPK)