Riksrevisjonen med hard kritikk: Domstolane er for treige

– Vi tar i bruk den sterkaste karakteristikken vi har i rapportane våre, som er svært alvorleg, seier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Tysdag la han fram ei undersøking som viser at behandlingstida er for lang både i straffesaker og i tvistesaker.

– Det kan få konsekvensar for rettssikkerheita til einskildmenneske og for tilliten til rettssystemet, seier Foss.

Ingen av dei seks lagmannsrettane nådde målet om å behandle straffesaker på tre månader i snitt i fjor. 20 tingrettar nådde heller ikkje målet. Og utviklinga går i feil retning:

– Domstolane er ikkje komne nærare og nærare. Faktisk ser vi at avstanden til Stortingets mål har auka, seier Foss.

– Sterkt kritikkverdig

Den lange behandlingstida går mellom anna ut over varetektsfengsla og unge personar som ventar på å få sakene sine opp. I rundt halvparten av desse sakene vart tidsfristen broten.

− Det er sterkt kritikkverdig at varetektsfengsla og personar under 18 år må vente langt utover fristane i lova. Dette er spesielt sårbare grupper, seier Foss.

I rapporten blir det peika på at lang saksbehandlingstid òg har medført at kriminelle har fått redusert straff i fleire saker.

Kallmyr: – Lite fleksibilitet

Rapporten vart send over til justisminister Jøran Kallmyr (Frp) 4. september.

– Domstolsstrukturen i dag, med mange små einingar og lite fleksibilitet, er etter vurderinga mi ei av hovudforklaringane på at fleire domstolar ikkje når Stortingets mål for gjennomsnittleg behandlingstid, skriv Kallmyr i sitt svar til Riksrevisjonen.

Han viser mellom anna til arbeidet regjeringa har sett i gang for å slå saman tingrettar.

Brevet frå justisministeren er datert 23. september, og i etterkant har domstolkommisjonen lagt fram konklusjonen sin om å kutte talet på tingrettar frå 60 til 22.

Effektivitet

Riksrevisjonen har òg gjort ein såkalla effektivitetsanalyse av domstolane.

Her kjem det fram at tingrettane potensielt kunne ha behandla 8 prosent fleire saker, gitt ressursane dei har tilgjengeleg. Det er særleg mindre tingrettar som kan bli meir effektive, ifølgje rapporten.

Riksrevisjonen understrekar at dei ikkje har vurdert strukturen og lokaliseringa av domstolane.

Til etterretning

Direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen seier at dei tar rapporten til etterretning.

– Det er allereie sett i verk tiltak for å møte utfordringane, og vi vil setje i gang fleire, seier han.

Urke påpeikar at det er høgt arbeidspress i domstolane, mellom anna fordi sakene har vorte meir krevjande.

– Dette stadfestar det vi har sagt lenge. Norske domstolar har svært tronge budsjett.

SV: – Totalt uansvarleg

Justispolitisk talsperson i SV, Petter Eide, er svært bekymra over det han les i rapporten.

– Lang behandlingstid fører til stress og dårleg kvalitet i behandlinga, stor belasting for tiltalte som ventar på dom, frikjenning eller dømt, og stort psykisk press på offer som har «livet på vent» til dommen er klar, skriv han i ein kommentar sendt til NTB.

Han meiner regjeringa bidrar til utviklinga.

– Sidan 2015 har regjeringa kutta 77 millionar kroner, som Domstolsadministrasjonen sjølv har sagt at har ført til at 65 årsverk er borte. I budsjettforslaget for 2020 held regjeringa fram å kutte. Dette er totalt uansvarleg i lys av funnet til riksrevisjonen, seier Eide.

