Riksrevisjonen: Domstolane bruker for lang tid

Utfordringane gjeld både i straffesaker og i tvistesaker.

– At mange domstolar ikkje når måla for saksbehandlingstid, særleg i straffesaker, er svært alvorleg. Det kan få konsekvensar for rettssikkerheita til einskildmenneske og for tilliten til rettssystemet, seier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Ferske undersøkingar Riksrevisjonen har gjort, viser at ingen av dei seks lagmannsrettane nådde målet om gjennomsnittleg behandlingstid på tre månader i straffesaker i fjor.

Varetektsfengsla og personar under 18 år måtte vente lengre enn fristen tilseier i halvparten av tingrettssakene i 2018, medan lagmannsrettane braut fristen i over 60 prosent av sakene.

− Det er sterkt kritikkverdig at varetektsfengsla og personar under 18 år må vente langt utover fristane i lova før behandlinga av saka deira startar. Dette er spesielt sårbare grupper, så her må domstolane bli betre, seier Foss.

