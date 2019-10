Redaktøren i Aust-Agder Blad går av etter kritikk

innenriks

Det er Aust Agder Blad som sjølv melder om avgangen til redaktøren.

Glad har den siste tida fått kritikk frå lesarar, mellom anna for å ha klipt og limt utan riktige tilvisingar i leiarartiklane ho har skrive. Ho har òg vorte kritisert for dei redaksjonelle vurderingane sine.

Ho starta i jobben som ansvarleg redaktør 1. juni i år.

Avisa skriv sjølv at «de intense ytringene på nett og støyen som har oppstått rundt dette, trekkes fram som årsaken til at hun nå fratrer sin stilling».

– Eg har arbeidd svært hardt i ein krevjande periode. Det har likevel oppstått ein situasjon som no har eskalert. Det har, i auga mine, vakse fram ein intensitet i ytringane på nett som ikkje står i stil med det faktiske grunnlaget, skriv Glad.

Redaktøren skriv vidare at ho anerkjenner at dette er ei belasting for alle i avisa.

– Eg ønsker ikkje at «støyen» som har oppstått rundt meg skal prege det daglege arbeidet deira, eg vil heller ikkje at det skal gå ut over ei avis eg har vorte svært glad i. Ved å fråtre stillinga, håper eg dei tilsette no kan få ro til å gjere jobben sin. Alt godt blir ønskt til den som tar over, seier ho.

Det var opphavleg òg planlagt eit allmøte tysdag kveld med lesarane til avisa for å snakke om kritikken som har komme den siste tida. Allmøtet er no avlyst, opplyser avisa.

(©NPK)