Polititenestemann treft i beinet av vådeskot under oppdrag i Trondheim

innenriks

Vådeskotet gjekk av under eit oppdrag måndag kveld, opplyser Trøndelag politidistrikt.

– Ytterlegare ein person vart tatt med til St. Olavs hospital, men ingen av dei to var alvorleg skadd. Saka er overført til Spesialeininga for politisaker, melder politiet.

Hendinga skjedde då politiet like før klokka 20.30 måndag rykte ut for å gi bistand under eit psykiatrioppdrag i Trondheim.

– Då patruljen kom til staden, hadde det oppstått brann. Hendingane med avfyring av skot skjedde i samband med dette oppdraget, heiter det i ei pressemelding.

