Politiet: Undersøker om ambulansekapraren har fortid i høgreekstreme miljø

innenriks

– Vi er kjente med opplysningane og vil undersøke alle spor. Det er likevel for tidleg å seie noko om motiv, seier politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo-politiet.

Mannen er arrestert for å ha kapra ambulansen på Rosenhoff etter å ha komme seg ut av ein velta bil. Politiet seier at mannen bevisst freista å treffe tilfeldige offer med ambulansen. To spedbarn og ein eldre mann kom frå det med lettare skadar.

Mannen er ein 32 år gammal norsk mann frå Austlandet. Han er ein kjenning av politiet.

Politiet fann òg narkotika i ambulansen.

(©NPK)