Passasjerauke for Vy

Tala for dei åtte første månadene inkluderer òg Gjøvikbanen, opplyser Vy.

– Vi er glade for at toget er den føretrekte reisemåten for stadig fleire, seier Arne Fosen, Konserndirektøren i vy for persontog.

Han håper på framleis vekst når det frå 15. desember blir fleire avgangar og fleire sete på toga på Austlandet.

– Så har vi dessverre hatt ein kronglete sommar og haust med utfordringar knytt til både planlagde og ikkje-planlagde stengingar i trafikken. Sett i lys av dei betydelege utfordringane Bane Nor har hatt med infrastrukturen, er dette ein solid vekst, seier Fosen.

