Narko kan ligge bak ambulansedrama i Oslo

Dramaet starta like etter klokka 12 tysdag, då ein eldre Saab køyrde av vegen og hamna på taket ved Rosenhoff i Oslo.

Væpna med hagle og ein Uzi maskinpistol krabba ein 32 år gammal mann ut av bilen og iførte seg ifølgje vitne ein skotsikker vest og tok med seg to bagar.

Då ein ambulanse kom til, trua mannen til seg denne og køyrde i full fart frå staden.

I Saab-en sat òg ei 25 år gammal kvinne, som sprang frå staden.

Stor politijakt

Dramaet førte til ei større politijakt gjennom Oslo, med hjelp av Ambulansetenesta som kunne følgje ferda på GPS. Tre gonger prøvde politiet å stanse den kapra ambulansen ved å skyte mot han, opplyste politiet på ein pressekonferanse tysdag ettermiddag.

– Vi måtte stoppe denne galmannsferda raskast mogleg, seier konstituert visepolitimeister i Oslo Johan Fredriksen.

Eit snautt kvarter etter kapringa lykkast politiet med hjelp av ein annan ambulanse å stanse den kapra ambulansen i Krebs gate på Torshov og arrestere kapraren. Han var då åleine i bilen, ifølgje politiet. Det vart losna ei rekke skot, men ingen personar vart trefte.

Sikta for drapsforsøk

32-åringen er sikta for drapsforsøk, men var tysdag ettermiddag enno ikkje avhøyrt.

– Det som er særs alvorleg og beklageleg, er at gjerningsmannen bevisst har køyrt bilen opp på fortau for å ramme tilfeldige offer, seier Fredriksen.

Blant dei som vart trefte, var ei barnevogn med eit tvillingpar på sju månader. Begge vart køyrde til Ullevål sjukehus, men utan alvorlege skadar. Også tre andre, blant dei eit eldre ektepar, vart køyrde til legevakta.

I ambulansen fann politiet både narkotika og dei to våpena.

– Vesentlege mengder narkotika er funne, så får vi heller bli tydelegare på kva det er når det er 100 prosent sikkert kva vi står overfor, seier Fredriksen til NTB.

Kvinne vart etterlyst

Alt politi i Oslo vart væpna, og ein større leiteaksjon etter kvinna vart igangsett. Skular og barnehagar i området rundt Torshov måtte halde barna innandørs i fleire timar medan dramaet gjekk føre seg.

– Vi blir haldne inne i barnehagen. Helikopter over oss. Får ikkje sleppe inn folk vi ikkje veit kven er. Dei leitar etter ei dame med krølla hår, opplyste ein tilsett ved ein barnehage på Torshov i ein SMS til NTB tysdag ettermiddag.

Kvinna vart tysdag ettermiddag arrestert utan dramatikk i ein daglegvarebutikk inne på Sandaker-senteret. Ho er førebels sikta for medverknad med skytevåpen.

Gamle kjenningar

Både mannen og kvinna er godt kjende for politiet frå før, ifølgje politiinspektør Grete Lien Metlid. Politiet seier òg at dei er kjende med opplysningar om at 32-åringen har ei fortid i høgreekstreme miljø.

– Vi er kjende med opplysningane og vil undersøke alle spor. Det er likevel for tidleg å seie noko om motiv, seier Metlid, som overfor NTB seier at det ikkje er aktuelt å sikte nokon av dei involverte for terror.

Folk som kjenner 32-åringen, avviser derimot at han har høgreekstreme sympatiar eller tilknytingar, skriv Aftenposten.

Derimot har han i fleire år hatt rusproblem, og er tidlegare dømt for grovt ran, narkotikainnehav, våpeninnehav, vald, truslar og vinningskriminalitet, og dessutan for køyring i ruspåverka tilstand utan førarkort.

