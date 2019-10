Mann kapra ambulanse – væpna politi leitar etter kvinne

innenriks

– Vi har kontroll på ein ambulanse som vart stolen av ein væpna mann. Det vart fyrt av skot for å stanse gjerningsmannen, han er ikkje kritisk skadd, skreiv politiet på Twitter klokka 13.02.

Ifølgje Aftenposten skal gjerningspersonen vere skalla og iført militærgrøn bukse og kamuflasjejakke. Politiet opplyser at han er i 30-åra.

Ambulansen vart stolen frå Rosenhoff litt etter klokka 12.30. Politiet stoppa den stolne ambulansen i Krebs gate på Torshov snaue kvarteret etter.

Trafikkulykke

Ambulansen var tilkalla i samband med ei trafikkulykke der ein bil hamna på taket. Mannen i bilen var ikkje interessert i assistanse og kapra i staden for ambulansen. Han skal ha sikta på folk som var i nærleiken då han kom ut av bilvraket.

Ifølgje innsatsleiar Erik Hestvik måtte politiet fyre av fleire skot mot den kapra ambulansen før sjåføren vart arrestert. Ingen vart trefte, heller ikkje mannen i bilen.

– Ein person har unndratt seg politiet med stor iver og motivasjon, men han har vi kontroll på. Vi har beslaglagt eit våpen som tilhøyrer gjerningsmannen, sa Hestvik.

Ifølgje Hestvik er det ikkje noko som tyder på at hendinga er terrorrelatert,

Ved 15-tida opplyser Oslo politidistrikt at alle mannskap i distriktet no er væpna. Det gjeld òg politiet i Drammen. Politiet har òg etablert væpna kontroll på E18 og sperra av den eine køyrebana i retning Drammen mellom Asker og Liertoppen, skriv Drammens Tidende.

Lettare skadd

Ei kvinne med barnevogn med tvillingar oppi og eit eldre ektepar vart påkøyrde eller måtte hoppe unna ved Sandaker Senter. Kvinna og barna er køyrde til sjukehus, opplyser politiet.

Oslo universitetssjukehus opplyser at begge tvillingane er lettare skadd etter påkøyringa. To pårørande er fysisk uskadd.

– Dei tre tilsette i ambulansen er fysisk uskadde, men dei er sjølvsagt sterkt prega av hendinga. Dei blir følgde opp av kollegaer, seier medievakt Anders Bayer ved Oslo universitetssjukehus til NTB.

Bayer opplyser at ein annan ambulanse òg var involvert i hendinga, men heller ikkje dei to tilsette i denne ambulansen er fysisk skadde.

Ambulansen vart følgd av AMK-sentralen slik at han kunne fysisk stoppast.

Leitar etter namngitt kvinne

Politiet leitar no etter ei kvinne dei veit namnet på, og som har ein relasjon til den arresterte mannen. Ho skal ha vore involvert i den opphavlege ulykka.

– Den arresterte mannen var væpna, så det kan ikkje sjåast bort frå at kvinna òg har våpen. Det er ikkje noko no som tilseier at ho er farleg for omgivnadene sine, men vi kan ikkje sjå bort frå at ho kan vere det dersom ho blir pressa. Derfor oppmodar vi publikum til å ta kontakt dersom dei ser henne, seier operasjonsleiar Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til NTB.

Kvinna blir beskriven som lys i huda, 165 centimeter høg, litt krølla brunt hår, iført svart jakke og ho ser rusa ut. Kvinna er sist observert på Rosenhoff.

Politiet sette i gang ein aksjon i Vogts gate i samband med leitinga etter kvinna. Både mannen og kvinna er kjenningar av politiet.

PST vurderer situasjonen

– PST er orientert om hendinga og hjelper Oslo politidistrikt. I tillegg gjer vi kontinuerlege vurderingar for å kartlegge i kva grad denne hendinga påverkar trusselbildet, seier seniorrådgivar Anett Aamot i PST til NRK.

Også Justisdepartementet følgjer situasjonen nøye, opplyser departementet på Twitter.

Krasjet

Eit vitne på staden seier til VG at politiet krasja inn i ambulansen.

– Hundepatruljen og to-tre andre patruljar byrja å skyte mot ambulansen, seier vitnet som sjølv var ute og køyrde på Torshov. Han fortel at folk dukka bak bilane.

– Tre-fire politibilar krasja inn ambulansen, seier han og legg til at tre politibilar ser ut til å vere totalskadde.

Elevar på Lilleborg skule, som ligg like ved åstaden, vart haldne innandørs på grunn av den uavklarte situasjonen. Ut på ettermiddagen fekk dei lov til å forlate staden etter å ha vorte henta av foreldre.

Også fleire barnehagar i området heldt barna innandørs.

