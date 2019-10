Mann kapra ambulanse – uskadeleggjort av politiet

innenriks

– Vi har kontroll på ein ambulanse som vart stolen av ein væpna mann. Det vart fyrt av skot for å stanse gjerningsmannen, han er ikkje kritisk skadd, skreiv politiet på Twitter klokka 13.02.

Ifølgje Aftenposten skal gjerningspersonen vere skalla og iført militærgrøn bukse og kamuflasjejakke.

Ambulansen vart stolen frå Rosenhoff på Torshov litt etter klokka 12.30. Politiet stoppa ambulansen i Krebs gate snaue kvarteret etter.

Kapra av væpna person

Ambulansen på Torshov vart kapra av ein person med skytevåpen, ifølgje medievakta ved Oslo universitetssjukehus.

– Dei tre tilsette i ambulansen er fysisk uskadd, men dei er sjølvsagt sterkt rørt av hendinga. Dei blir følgde opp av kollegaer, seier medievakt Anders Bayer ved Oslo universitetssjukehus til NTB.

Ei kvinne med barnevogn og eit eldre ektepar er påkøyrde eller måtte hoppe unna ved Sandaker Senter. Kvinna og barna er køyrde til sjukehus, opplyser politiet.

Politiet seier til VG at det var to personar involverte i tjuveriet av ambulansen, og at dei har kontroll på éin.

Leitar etter ein gjerningsperson til

– Vi jaktar framleis på éin person, opplyser politiet. På Twitter opplyser politiet at dei søker etter ei kvinne som var involvert og som dei set i samanheng med ranet av ambulansen.

Politiet er på staden med fleire patruljar og politihelikopteret er òg på plass.

– Det er mykje som går føre seg no, så vi har ikkje tid til å uttale oss i noverande augneblink. Vi må komme tilbake til fleire av spørsmåla seinare, seier vaktleiar Øyvind Torgersen ved kriminalvakta i Oslo politidistrikt til NTB.

Eit vitne på staden seier til VG at politiet krasja inn i ambulansen.

– Hundepatruljen og to-tre andre patruljar byrja å skyte mot ambulansen, seier vitnet som sjølv var ute og køyrde på Torshov.

Han fortel at folk dukka bak bilane.

Krasja

– Tre-fire politibilar krasja inn ambulansen, seier han og legg til at tre politibilar ser ut til å vere totalskadd.

Elevar på Lilleborg skule, som ligg like ved åstaden, blir førebels halden innandørs på grunn av den uavklarte situasjonen. Også Sagene barnehage stadfestar overfor NTB at dei har vorte bedne om å halde barna innandørs.

