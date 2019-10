Kraftig hauststorm i Trøndelag

innenriks

Dette svarer til heile 156 kilometer i timen. Ved enkelte fjellområde har det vore endå sterkare vind, ifølgje meteorologane.

Også stader både nord og sør for Trøndelag har fått kjenne på hauststormen. Ved Kråkenes i Sogn og Fjordane vart det målet vindkast på 38 meter per sekund tysdag, og ved Svinøy i Møre og Romsdal er det målt vindkast på 35 m/s.

Ved Vallsjøen på Vega i Nordland er det målt vindkast på 34 m/s. Lenger nord, på Reipå i Nordland, er det målt 35 m/s.

Meteorologane har sendt ut farevarsel på gult nivå for heile Trøndelag tysdag. På grunn av den kraftige vinden er det mellom anna fare for at lause gjenstandar blæs av garde.

Vinden er venta å spakne mot kvelden.

(©NPK)