Isbrytar går for eiga maskin etter mayday-melding

innenriks

Hovudredningssentralen Sør-Noreg fekk mayday-melding frå isbrytaren klokka 6.36 tysdag.

– Isbrytaren har fått start på motorane igjen og går vidare nordover for eiga maskin. Ikkje lengre behov for assistanse. HRS Sør-Noreg avsluttar redningsoperasjon og takkar alle ressursane for god bistand, skriv HRS Sør-Noreg på Twitter.

Det bles full storm i området. Sentralen venta på eit vêrvindauge tysdag ettermiddag for å setje i verk sleping mot land, men båten fekk kort tid seinare start på to av fire maskiner. Sidan har den russiske isbrytaren fått normal maskinfunksjon.

Båten var på veg nordover langs kysten då maskinene stansa.