Ingen vart alvorleg skadd i ambulansepåkøyring

– Fleire personar har vorte utsett for ferda til gjerningspersonen. Eit eldre ektepar vart køyrde til legevakta med lettare skadar. Ei barnevogn med to barn vart treft. Begge vart køyrde til Ullevål sjukehus, utan alvorlege skadar, sa innsatsleiar Erik Hestvik under ei pressebrifing rundt klokka 15.15.

Han opplyste at politiet fyrte av fleire skot mot den kapra ambulansen før sjåføren vart arrestert.

– Det stod fram som nødvendig å få kontroll på gjerningsmannen, sa Hestvik.

Den arresterte mannen var væpna, og politiet har kontroll på to våpen etter hendinga.

Tidlegare har Oslo universitetssjukehus opplyst at ambulansepersonellet kom uskadd frå kapringa.

– Ambulansen vart kapra. Dei tre tilsette i ambulansen er fysisk uskadd, men dei er sjølvsagt sterkt rørt av hendinga. Dei blir følgde opp av kollegaer, seier medievakt Anders Bayer ved Oslo universitetssjukehus til NTB.