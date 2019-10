Hanne Harlem utnemnt til sivilombodsmann

innenriks

Harlem kjem frå stillinga som kommuneadvokat i Oslo og overtar stillinga etter Aage Thor Falkanger som skal tilbake til jobben som dommar i Høgsterett etter perioden som sivilombodsmann.

– Det blir stilt høge krav til vervet som sivilombodsmannen. Vedkommande må oppfylle vilkåra for å vere høgsterettsdommar, det blir stilt høge krav til leiareigenskapar og evne til tydeleg kommunikasjon. Hanne Harlem er ein erfaren jurist og advokat, og oppfyller kriteria til å fylle denne rolla på ein god måte, seier stortingspresident Tone W. Trøen.

Harlem har tidlegare vore advokat hos regjeringsadvokaten, sjefjurist i Kredittilsynet, assisterande direktør i Norsk Hydro, byråd for barn og utdanning i Oslo og justisminister i Jens Stoltenbergs første regjering.

Sivilombodsmannen skal ta vare på rettane til den enkelte i møte med offentleg forvaltning. Kontoret har rundt 70 tilsette. Omtrent 50 av desse er juristar.

– Det er viktig at Sivilombodsmannen særleg prioriterer klager på område der det ikkje òg er andre som tar vare på rettane til den enkelte, seier Harlem sjølv etter utnemninga.

Innstillinga av Harlem vart kjent førre veke. Presseforbundet og Pressens offentlegheitsutval uttrykte seg då kritisk til Harlem. Også Raudt-leiar Bjørnar Moxnes har vore kritisk. Han foreslo måndag at stillinga vart lyst ut på nytt, skreiv Aftenposten. Moxnes viste til at Harlem argumenterte for å innskrenke innsynsretten i byrådsnotat under ei høyring i 2015.

Sivilombodsmannen blir valt av Stortinget kvart fjerde år.

