innenriks

Politiet melde om funnet på Twitter klokka 12.03 tysdag.

Ein halvtime seinare melde politiet at kriminalteknikarar er i gang med undersøkingar på staden. Dei stadfesta identiteten til mannen og opplyser at det ikkje tyder på at det har skjedd noko straffbart.

– Det er for tidleg å seie noko om dødsårsak. Personen vart funnen utandørs, ved vatnet, seier etterforskingsleiar Oscar Lilleås i Møre og Romsdal politidistrikt til Dagbladet.

