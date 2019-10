Eirik Lae Solberg (48) trekker seg som gruppeleiar for Høgre i Oslo

innenriks

– Eg har gitt beskjed til valkomiteen i bystyregruppa om at eg ikkje er aktuell som gruppeleiar og heiltidspolitikar for Høgre på Rådhuset. Eg skal framleis vere medlem av bystyret, delta i utforminga av Høgres politikk og kjempe for gjennomslag for Høgres løysingar. Det gleder eg meg til, skriv Eirik Lae Solberg på Facebook tysdag.

Meldinga kjem same dag som byrådsleiar Raymond Johansen la fram den nye byrådserklæringa si.

– Når Høgre no skal byrje arbeidet i opposisjon og legge grunnlaget for valsiger i 2023, er det naturleg for meg å gjere opp status. Gjennom ti år har eg vore leiar i bystyregruppa, finansbyråd, opposisjonsleiar og byrådsleiarkandidat, seier Lae Solberg.

