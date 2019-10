Ap, MDG, Venstre og KrF er samde om å danne byråd i Bergen

innenriks

– Vi har dei siste vekene hatt gode, men krevjande, samtalar med fire andre parti, utan at vi har lykkast med målet om at vi saman skulle danne byråd, seier byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) i ei pressemelding tysdag kveld.

Sidan valet har det gått føre seg forhandlingar mellom Arbeidarpartiet, Miljøpartiet Dei Grøne, SV, KrF og Venstre. Senterpartiet trekte seg frå forhandlingane like etter valet på grunn av strid om utbygging av Bybanen. I helga trekte KrF seg frå forhandlingane og grunngav dette med at den politiske avstanden var for stor.

KrF hadde søndag ein uformell samtale med Høgre, Folkeaksjonen nei til meir bompengar, Frp og Pensjonistpartiet.

– Grunna usikkerheita i den parlamentariske situasjonen, og for at vi i fellesskap skal kunne ta ansvar for viktige saker for byen og for partia våre, har eg i dag valt å invitere KrF tilbake. Eg er glad for at dei har takka ja, og at vi no er samde om å danne eit nytt byråd for Bergen, seier Valhammer.

SV er likevel lite fornøgd med den nye løysinga.

– Ap, Venstre og MDG bad i dag SV om å forlate forhandlingane om eit nytt firepartibyråd i Bergen, seier SVs Mikkel Grüner til Bergens Tidende og legg til at han meiner dette blir eit svakt byråd som SV ikkje kan garantere for.

– Ingen kan halde SV ansvarleg for at desse skal overleve, legg han til.