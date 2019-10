6.435 elevar slutta på vidaregåande førre skuleår

innenriks

Nye tal frå Utdanningsdirektoratet viser at 3,4 prosent av elevane, i alt 6.435 personar, slutta mellom 1. oktober og slutten av skuleåret utan å ha byrja på eit anna utdanningsprogram. Elevar som i skuleåret endrar utdanningsprogram eller skule, blir ikkje rekna med i statistikken.

– Å slutte på skulen er eit alvorleg val for den enkelte eleven, men også for samfunnet. Desse tala viser at vi treng betre og tettare oppfølging av elevane for å hjelpe fleire til å fullføre og bestå vidaregåande skule, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i ei pressemelding.

Færrast i Sogn og Fjordane

Tala viser at det er langt fleire som sluttar på yrkesfag enn studieførebuande gjennom året. Totalt slutta 6 prosent av yrkesfagelevane og 2 prosent av elevane på studieførebuande i skuleåret 2018–19.

Sogn og Fjordane er fylket som har det lågaste totale fråfallet med 2,7 prosent, medan Finnmark har det høgaste fråfallet med 4,8 prosent. Oslo skil seg òg ut. Fylket har nest lågast fråfall på studieførebuande med 1,6 prosent av elevane, samtidig som fråfall blant yrkesfagelevane er desidert høgast i landet med 8,2 prosent.

Endringar

– Ei av tilbakemeldingane vi får, er at elevane på yrkesfag synest skulekvardagen er for teoretisk, og at dei får spesialisert seg for seint. Dette gjer vi noko med. Frå neste haust gjer vi dei største endringane for yrkesfagutdanningane sidan Kunnskapsløftet i 2006, seier Sanner.

– Det blir ein ny yrkesfagleg tilbodsstruktur med meir spesialisering slik at elevane får lære meir om faget dei skal jobbe med. Fleire fag blir òg meir praktiske, seier kunnskaps- og integreringsministeren.

Utdanningsdirektoratet har gjort endringar i utrekninga av fråfallstalet i år. Dermed er ikkje tala for 2018–19 samanliknbar med tidlegare år.

