29 år gammal kvinne døydde etter ulykke i Volda

innenriks

Det var 62 år gamle Laila Finnøy som omkom på staden, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt tysdag. Dottera, 29 år gamle Ida Finnøy Myhren, døydde på Haukeland universitetssjukehus måndag ettermiddag. Ei kvinne ligg alvorleg skadd på sjukehuset i Ålesund. Ho er dottera og søstera til dei to omkomne.

Politiet opplyser at den tekniske og taktiske etterforskinga held fram utover dagen, og at dei førebels ikkje har nokon fleire opplysningar å komme med.

Totalt var sju personar involverte i ulykka som skjedde då to bilar frontkolliderte rundt 200 meter sør for tunnelinnslaget ved Damfosstunnelen i Volda kommune. Politiet fekk melding om ulykka like etter klokka 9 søndag morgon.

– Bilane har kollidert i høg fart, og det har vore eit kraftig smell, opplyste operasjonsleiar Ragnvald Rasmussen i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB søndag.

Av dei involverte vart to kritisk skadd, tre alvorleg skadd og to lettare skadd. Fire av personane vart frakta med luftambulanse til Haukeland universitetssjukehus og Ålesund sjukehus.

Ingen av dei skadde er under 18 år.