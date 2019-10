Toppolitikarar møtest om Oslo-vald

innenriks

Også Oslo-politimeister Beate Gangås deltar på det planlagde møtet om ungdomskriminalitet.

Eit sentralt tema blir korleis ein skal takle den eskalerande ungdomsvalden i hovudstaden. Natt til laurdag vart det registrert opp mot 20 tilfelle av vald, og natt til søndag vart det meldt om fleire hendingar. Fleire av tilfella ser ut til å vere uprovosert vald, ifølgje politiet.

Fleire av gjerningspersonane skal vere unge menn med utanlandsk opphav som har gått til angrep på enkeltpersonar eller mindre grupper.

Arresterte er under 18 år

Natt til søndag vart fem tenåringar arresterte etter at ein mann i 20-åra vart slått og sparka fleire gonger i hovudet i Slemdalsveien.

Alle fem er under 18 år, opplyser politiadvokat Jon Inge Engesmo til Aftenposten. Dei har fått utnemnt forsvararar og vil bli avhøyrde måndag.

– Resultata av forklaringane vil avgjere om dei vil bli framstilte for varetektsfengsling. Det vil uansett ikkje skje før i morgon, tysdag, seier Engesmo.

Politiet hadde måndag formiddag framleis ikkje oversikt over kor mange hendingar det er snakk om, får NTB opplyst.

– Må vekk frå gata

Kallmyr sa søndag at han vil fremme eit forslag som inneber at det skal vere lågare terskel for å låse inn kriminell ungdom mellom 16 og 18 år med tvang.

– Vi er nøydde til å la det få ein straffereaksjon. Det må vere fridomstap. Så må vi finne ein eigna måte å gjere det på, så dei får jobbtrening og får fullført skulen. Mange har droppa skulen, og dei må takast vekk frå gata i Oslo. Dei må stå opp om morgonen og gjere ein innsats, sa justisministeren til NRK søndag.

Partifellen hans, Himanshu Gulati, foreslår å straffe foreldra ved å ta frå dei offentlege ytingar – som barnetrygda – dersom mindreårige barn blir tatt for kriminalitet.

Ifølgje Raymond Johansen er det ein gjeng med nokre få ungdommar som skremmer folk i byen med uprovosert vald og truslar. Han meiner at regjeringa, i samarbeid med kommunen og politiet, må ta ansvar for situasjonen.

– Politiet er mindre til stades

Både leiar av Uteseksjonen i Oslo, Børge Erdal, og seksjonssjef for barne- og ungdomsavdelinga i bydel Østensjø, Thomas Pedersen, seier til Dagbladet at dei opplever mindre nærvær frå politiet.

– Bekymringa vår er at politiet generelt sett ikkje har nok ressursar til å halde oppe godt nok nærvær i Oslo sentrum og områda rundt. Dette gjeld særleg i risikoutsette område, seier Erdal til avisa.

(©NPK)