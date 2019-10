Stor vekst i talet på straffesaker i 2019

innenriks

– Eg spurde straffesaksavdelinga her på huset om vi nokon gong har hatt eit så høgt tal. Det har vi hatt, men det er lenge sidan. Dette er eit veldig høgt tal, fortel sorenskrivar Yngve Svendsen ved Oslo tingrett til Rett24.

Tala for første halvår i 2019 viser at talet på innkomne meddomsrettssaker aukar med 8 prosent for heile landet samanlikna med same periode i 2018. I dei to største byane i Noreg aukar tala med 34 og 36 prosent.

Svendsen opplyser at det no er sett fleire dommarar frå sivile saker til å behandle straffesaker for å få ned saksbehandlingstida. Dette kan påverke behandlingstida av sivile saker.

– Kapasiteten er sprengd. Vi jobbar hardt for å halde saksbehandlingstida, men har ikkje klart det etter sommaren.

Ein av grunnane til auken i straffesaker er at politiet har hatt ei stor mengde restansar som følgje av politireforma.

Restansar er saker som ikkje er ferdig behandla. Både dei det blir jobba med og dei det ikkje blir jobba med.

– Hovudårsaka til den store veksten i Oslo er restanseprosjektet vi køyrde frå juni 2018 til juni 2019. Det har avgjort over 3.000 saker. I tillegg har andre einingar òg jobba ned restansane sine, seier påtaleleiar ved Oslo politidistrikt, Beate Brinch Sand.

