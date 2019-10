Politiet ber om meir pengar til hevinga av rastatt bil i Jølstravatnet

innenriks

Det stadfestar regionlensmann Arne Johannessen overfor Bergens Tidende.

I september vart jobben med å heve bilen lagt ut på anbod. No er anbodsrunden over, og Politiets fellestenester (PFT) har gått inn for at bilen skal hevast.

– Vest politidistrikt har sendt søknad om utvida kostnadsramme i samsvar med PFTs vurdering av anboda, skriv Johannessen i ein e-post til avisa.

I etterkant av raset på fylkesveg 451 har det gått føre seg eit arbeid for å lokalisere bilen som vart tatt. I byrjinga av august melde Vest politidistrikt at bilen var funnen på 170 meters djupt, 660 meter ute i vatnet. Ein mann i 50-åra frå Jølster omkom i raset, men er ikkje funnen.

Det blir antatt at hevinga av bilen vil bli svært krevjande, og at kostnadene kan komme opp i millionbeløp.

