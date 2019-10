Marianne Borgen held fram som ordførar i Oslo

innenriks

Avgjerda vart klar måndag, i forhandlingane som no går føre seg mellom byrådspartia, opplyser ei kjelde til NTB.

Også Aftenposten og Nettavisen erfarer at Borgen held fram som ordførar.

MDG, Ap og SV i Oslo legg truleg fram den politiske plattforma si allereie tysdag, etter rundt ein månad med byrådsforhandlingar.

– Eg er veldig glad for at eg no er innstilt til å få fire nye år som ordførar i Oslo og har fått den tilliten som ligg i det frå det som ser ut som er eit fleirtal i bystyret. Det som er viktig, er at det er bystyret i det konstituerande møtet sitt onsdag som fattar det endelege vedtaket, seier Borgen til NTB.

Ho understrekar at ingen formelt sett kan seie at ho er ordførar for fire nye år før ho faktisk blir vald av fleirtalet i bystyret onsdag.

Borgen har sete i bystyret samanhengande sidan 1995. I tillegg sat ho òg i bystyret i perioden 1979–83. Ho vart ordførar i 2015.

Ifølgje Aftenposten har Høgre strekt seg langt for Miljøpartiet Dei Grøne i forsøk på å få danna eit alternativt byråd i Oslo, men har ikkje fått gehør, ifølgje kjeldene til avisa i Venstre og Høgre.

20. september byrja MDG, SV og Ap byrådsforhandlingane. Torsdag var siste planlagde dag for møte i forhandlingsutvala. Ifølgje Aftenposten vil avtalen bli presentert tysdag, når forhandlingsresultatet er godkjent av fylkesleiingane til dei tre partia i Oslo.

