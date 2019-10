Justisministeren fryktar valdsbølgja skal spreie seg

innenriks

– Bekymringa mi er at dette skal spreie seg til andre byar, i og med at ein bruker sosiale medium. Det er ein internasjonal trend at ein bruker det til å tøffe seg, seier Kallmyr etter eit møte med byrådsleiar Raymond Johansen i Oslo og politimeister Beate Gangås.

Dei tre har mellom anna diskutert dei 11 uprovoserte valdshendingane som har vorte registrerte i Oslo i helga.

– Vi synest hendingane i helga er heilt uakseptable. Vi veit at mange prøver å høgne sin sosiale status internt i systemet ved å utøve vald og bruke sosiale medium, seier Kallmyr.

– Heltar i miljøet sitt

Byrådsleiar Johansen erkjenner at det offentlege har ein del av ansvaret, men påpeikar òg at familiane har eit ansvar for å følgje opp ungdommane som står bak valden.

– Eg vil appellere veldig sterkt til familiane. Det høyrer ingenstad heime at familien ikkje veit kva gutungen på 14–15 år driv med, seier han.

Også han påpeikar at mange av dei dette gjeld, søker status ved å legge ut videoar av valdsepisodar på sosiale medium.

– Det faktumet at vi fryktar dei, er med på gi næring i det miljøet. Dei legg ut at dei har slått, og at dei har sparka, og blir heltar i miljøet sitt.

– Aktiv helg

Møtet var eigentleg avtalt lenge i førevegen, men eitt av temaa skulle uansett vere ungdomskriminalitet. I lys av hendingane i helga vart det brennaktuelt.

– Det har vore ei aktiv helg for Oslo politidistrikt. Vi har hatt fleire tilfelle av vald som tilsynelatande verkar å vere uprovosert. Blind vald på offentleg stad. Av 11 slike hendingar har vi arrestert 16 personar i sju av sakene, seier politimeister Gangås.

Ho forsikrar om at dei jobbar for fullt med å etterforske alle sakene, og at dei vurderer varetektsfengsling. Dei arresterte er i alderen 16–30 år og er busett på ulike stader.

– Det er sjølvsagt heilt uakseptabelt å ha sånne forhold i Oslo sentrum. Vi bruker mykje ressursar både på å førebygge, men også på å reagere når det skjer.

