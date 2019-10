Høgre fridde til Raudt for å sikre seg makt i Oslo

innenriks

Høgres gruppeleiar i bystyret Eirik Lae Solberg tilbaud Raudt å leie to komitear i byte mot støtte til ordførarkandidat Saida Begum, ifølgje TV 2.

– Vi fekk eit tilbod om å stemme for Høgres ordførar og takka nei, men vurderte tilbodet. Det var overraskande og eit uventa tilbod og det viser eit Høgre som er villig til å strekke seg langt for å få eit symboltungt verv, seier Eivor Evenrud, gruppeleiar for Raudt.

– Politikk framfor posisjonar

Lae Solberg har ikkje kommentert saka overfor TV-kanalen.

Det er fem komitear i Oslo: Finanskomiteen, helse- og sosialkomiteen, kultur- og utdanningskomiteen, byutviklingskomiteen og samferdsels- og miljøkomiteen. Det er ikkje kjent kva for komitear som eventuelt var aktuelle.

– Vi i Raudt er meir opptatt av politikk enn posisjonar, og Begum har snakka om å politisere ordførarvervet. Marianne Borgen har gjort ein god jobb som ordførar. Vi har samarbeidd godt med dei raudgrøne og er innstilt på eit framleis samarbeid, seier Evenrud.

Plattforma blir presentert

Arbeidarpartiet, SV og MDG har forhandla om ei ny plattform sidan valet i september.

Forhandlingane vart avslutta førre veke, og plattforma skal leggast fram for representantskapsmøta til partia måndag kveld. Føresett at ho blir godkjent av partia, er planen at plattforma skal presenterast offentleg på ein pressekonferanse tysdag. Fordelinga av byrådspostane skal først presenterast onsdag.

(©NPK)