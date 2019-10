Gustav Witzøe tar over som konsernsjef i Salmar

innenriks

Salmar Ocean er eit nyoppretta dotterselskap med hovudansvar for Salmars satsing på havbasert oppdrett.

– Inntil no har Salmars satsing på havbasert oppdrett vore eit forretningsområde som Gustav Witzøe har hatt ansvaret for. No blir denne verksemda samla i eit eige dotterselskap som Ervik har ønskt å leie, heiter det i ei børsmelding.

Ifølgje Dagens Næringsliv starta Witzøe Salmar i 1991, og for tolv år sidan overførte han nesten alle aksjane til sonen Gustav Magnar Witzøe.

Salmar er med ein marknadsverdi på nesten 49 milliardar kroner det tiande mest verdifulle selskapet på Oslo Børs.

