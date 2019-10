FNB-styret snur om eksklusjon av medlemmer i Sandnes

innenriks

Det kjem, ifølgje Rogalands Avis, fram i ei pressemelding måndag morgon.

Alexandra Eva Lind vart få dagar etter valet i starten av førre månad ekskludert av lokallaget, noko som fekk partileiinga sentralt til å reagere kraftig.

Partiet sentralt svarte med å ekskludere Hov og Moen. Etter eit møte mellom partane, er eksklusjonen gjord om til ei åtvaring.

«Grunnlaget for dette er at de har beklaget eksklusjonen av Alexandra Eva Lind, samt at de har beklaget at samarbeidet med det sentrale styret har vært for dårlig. Ellen Karin Moen og John Hov vedkjenner seg også at det sentrale styret har styringsrett over de lokale styrene, også FNB Sandnes. Det sentrale styret beklager også at kommunikasjonen mellom det sentral styret og FNB Sandnes har vært for dårlig. Med dette er tilliten mellom disse to og det sentrale styret opprettet», heiter det i pressemeldinga.

