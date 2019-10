Første olje frå Johan Sverdrup-feltet kom til Mongstad

innenriks

Hendinga vart markert med ei offisiell opning på Mongstad der den første olja frå feltet kjem i røyr. Olje- og energiminister Kjell- Børge Freiberg (Frp) var sjølvsagt til stades.

Olja blir transportert i røyr frå Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, ein distanse på 283 kilometer. På Mongstad-anlegget blir olja lagra i kaverner og klargjord for vidare transport med skip. Den første skipslasta er forventa å gå frå kai og til kundar i Asia allereie denne veka, ifølgje Equinor.

– Første olje til Mongstad, berre dagar etter oppstart, stadfestar at feltet produserer bra. Denne dagen markerer òg starten på ein ny fase, når vi no skal bringe Johan Sverdrup-olja til den internasjonale marknaden, seier konserndirektør Irene Rummelhoff i Equinor i ei pressemelding.

Equinor beskriv feltet som ei teknologisk bragd og at dette er ein merkedag for norsk oljeindustri. Mellom anna skal utsleppa på det nye feltet vere redusert med mellom 80 og 90 prosent samanlikna med ei standard utbygging. Klimautsleppa skal vere på under 1 kilo CO2 per fat.

Når fase to blir sett i gang i 2022 skal den daglege produksjonen ha komme opp i 660.000 fat om dagen. Når feltet produserer på topp vil raffineriet på Mongstad stå for over 30 prosent av Noregs oljeproduksjon.

Johan Sverdrup-feltet produserer òg assosiert gass, som blir eksportert via røyr til Kårstø i Rogaland.

