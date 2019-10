Eigar av kosmetikkjedene Vita og Loco er konkurs

innenriks

Kjedene har slite med svakare vekst og fallande lønnsemd. Trass i auka satsing på netthandel og digitalisering, omposisjonering av Vita og etablering av lågpriskonseptet Loco, har dei ikkje klart å snu utviklinga.

– Detaljhandelen og kosmetikkbransjen er påverka av endra kundebehov og auka konkurranse frå e-handel og lågpriskjeder, skriv administrerande direktør Kristina Johansson i Cosmetic Group i ei pressemelding.

Styret har konkludert med at føresetnadene for vidare drift ikkje lenger er til stades og har sendt krav om konkurs til Oslo tingrett.

230 butikkar

Avgjerda rører kjedene Vita og Loco med 300 tilsette ved hovudkontoret i Oslo og logistikkverksemda i Mjøndalen. I tillegg kjem dei 23 sjølveigde Loco-butikkane og 207 franchisedrivne Vita-butikkane med i alt 1.000 tilsette.

Styret håper det kan vere grunnlag og interesse for at heile eller delar av verksemda kan drivast vidare etter konkursen.

Forhandlingar med konkrete interessentar er allereie i gang, seier bustyrar Tom Hugo Ottesen i advokatfirmaet Kvale i ei pressemelding.

– Teamet vårt jobbar på spreng for å prøve å få ei løysing med ein kjøpar i dag. Butikkane blir haldne opne medan forhandlingane går føre seg, seier Ottesen.

Prøvde å snu utviklinga

I 2019 har leiinga, styret, eigarar og långivarar arbeidd med ulike alternativ for å redde selskapet, utan å lykkast.

– Heile organisasjonen har jobba intensivt for å snu utviklinga, men no må vi dessverre konstatere at vi ikkje fekk det til i tide. Store omstillingsprosessar er kapital – og tidkrevjande. Når marknadskreftene i tillegg jobbar imot oss, blir det vanskeleg å lykkast, seier Johansson

Cosmetic Group hadde i 2018 ei omsetning på 1,35 milliardar kroner. Cosmetic Group er eigd av det private oppkjøpsfondet FSN (60 prosent) og Norgesgruppen (40 prosent).