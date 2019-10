Barn blir mindre distraherte av databruk i skulen

innenriks

Barn i norske skular og barnehagar bruker datamaskiner og nettbrett i stadig større grad. I ein førebels rapport skriv Sintef at barna blir mindre distraherte av bruken, og det gleder kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

– Elevane skal utdannast til å delta i ein arbeidsmarknad og eit samfunn som blir stadig meir digitalt. Det er derfor positivt at fleire elevar bruker digitale verktøy i skulen, og at elevane ikkje opplever digitale læremiddel som ein like stor distraksjon som før, seier Sanner i ei utsegn frå departementet.

Rapporten skal brukast som grunnlag for analysar i arbeidet med den endelege sluttrapporten for Monitor 2019 som skal komme tidleg neste år. Det er derfor ikkje trekt nokon endelege konklusjonar på temaa i undersøkinga.

Nær full dekning

Skular bruker IKT i ulik grad gjennom skuleåra. Undersøkinga viser at det på 9. trinn nærmar seg full dekning i talet på datamaskiner målt mot talet på elevar. Samtidig fell den utanomfaglege bruken, og rapporten viser at færre elevar føler seg distraherte av bruken.

– Dette kan komme av ein meir innarbeidd digital praksis frå tidleg alder, slik at det dempar sensasjonsfaktoren i å få delt ut eiga datamaskin eller nettbrett på skulen, skriv Sintef i rapporten.

Undersøkinga tar òg for seg mobildekning og bruk blant skuleelevane. Blant elevar i andre trinn på vidaregåande opplyser åtte av ti at dei bruker mobilen i pausar og friminutt. I fjerde trinn og sjuande trinn er derimot tendensen nesten motsett. 95 prosent seier dei sjeldan eller aldri bruker mobil i pausane.

Film i matpausen

At barn bruker mobiltelefonar på skulen, har vore omstridt. Medan enkelte kommunar har innført reglar for mobilbruk i skulen, har andre kommunar ingen retningslinjer på dette området. Sanner seier det er viktig med dialog mellom skulen, foreldra og elevane om dette.

– Det er viktig at den enkelte skulen har eit medvite forhold til reglar for bruk av mobiltelefon på skulen, seier Sanner.

Rapporten viser òg at 64,4 prosent av elevar i fjerde trinn på barneskulen ofte ser på film eller tv-program i matpausen. På ungdomsskulen og vidaregåande skule er dette mindre vanleg.

– Skulemåltidet er ein viktig del av kvardagen for elevane, og gode måltid bidrar til godt sosialt samvær og læringsmiljø på skulane. Korleis den enkelte læraren legg til rette for dette, kan variere, men det er viktig at barna får tilstrekkeleg tid og ro til å ete, seier Sanner.

