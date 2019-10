Sp reagerer på kutt i politiutdanninga i Oslo

innenriks

– Eg reagerer på at regjeringa er fullstendig inkonsekvent. Overfor andre utdanningsinstitusjonar, som til dømes Nord universitet, bruker regjeringa argumentet om at ein ikkje må gå inn og overstyre styrevedtaket om studiestad og utforming av studiet. Men så går regjeringa likevel inn og detaljstyrar Politihøgskolen, og det er veldig merkverdig, seier Marit Arnstad, parlamentarisk leiar i Senterpartiet og medlem av Stortingets forskings- og utdanningskomité, til NRK.

I forslaget til statsbudsjett for 2020 foreslår regjeringa å kutte i talet på studentplassar i politiutdanninga frå 550 til 400 og ta heile kuttet i hovudstaden. Bakgrunnen er at målet om to politifolk per 1.000 innbyggarar ser ut til å vere innan rekkevidde.

Ifølgje NRK var leiinga ved Politihøgskolen i vår førebudd på at talet på studieplassar skulle reduserast, men styret vedtok at framtidige kutt måtte skje ved utdanninga i Stavern, som vart oppretta som eit mellombels tilbod i 2010. Arnstad reagerer på at regjeringa verken har tatt omsyn til styrevedtaket eller Politidirektoratets tilråding om å verne studiestadene i Oslo og Bodø.

